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Землетрясение повредило более 4,2 тысячи зданий в Стамбуле

Министр Курум рассказал об ущербе после землетрясения 23 апреля в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

В Турции оценивают ущерб, нанесенный землетрясением, которое произошло в Стамбуле в среду 23 апреля. Об этом информировал министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

«Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», -сказал министр агентству IHA, добавив, что оценка ущерба продолжатеся.

Оценка ущерба продолжается, отметил министр.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 сотрясло столицу Турции 23 апреля, его эпицентр располагался в Мраморном море. Рассказываем, что известно о землетрясении, произошедшем 23 апреля 2025 года здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что после землетрясения в Стамбуле зафиксировали целых 127 афтершоков. Первый, самый мощный толчок продолжался 13 секунд. При этом две с половиной сотни человек обратились к врачам с легкими травмами, полученными в основном, когда люди выпрыгивали в панике со вторых этажей.