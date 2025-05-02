Землетрясение повредило более 4,2 тысячи зданий в Стамбуле

Также сообщалось, что после землетрясения в Стамбуле зафиксировали целых 127 афтершоков. Первый, самый мощный толчок продолжался 13 секунд. При этом две с половиной сотни человек обратились к врачам с легкими травмами, полученными в основном, когда люди выпрыгивали в панике со вторых этажей.