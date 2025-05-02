Землетрясение повредило более 4,2 тысячи зданий в Стамбуле

В Турции оценивают ущерб, нанесенный землетрясением, которое произошло в Стамбуле в среду 23 апреля. Об этом информировал министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
«Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», -сказал министр агентству IHA, добавив, что оценка ущерба продолжатеся.
Оценка ущерба продолжается, отметил министр.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 сотрясло столицу Турции 23 апреля, его эпицентр располагался в Мраморном море. Рассказываем, что известно о землетрясении, произошедшем 23 апреля 2025 года здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что после землетрясения в Стамбуле зафиксировали целых 127 афтершоков. Первый, самый мощный толчок продолжался 13 секунд. При этом две с половиной сотни человек обратились к врачам с легкими травмами, полученными в основном, когда люди выпрыгивали в панике со вторых этажей.