По вине дачников страшные пожары охватили острова в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошедшие сутки зафиксировано 46 случаев пала сухой растительности, — сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Несмотря на строгие запреты и информационные мероприятия, беспечность дачников привела к нескольким ландшафтным пожарам на островах Хабаровска.
Только вчера открылась речная навигация, и дачники, рыбаки и отдыхающие устремились на острова, в том числе на Большой Уссурийский и Дачный. Специалисты МЧС России проводили на месте отправления теплоходов информационную работу, разъясняя жителям, что на территории Хабаровского края введён особый противопожарный режим. Это значит, что использование открытого огня, включая палы сухой травы, строго запрещено.
Однако спустя несколько часов после отправления на острова стали возникать пожары. Многие дачники сообщили, что в прошлом году из-за пала сухой травы сгорели дома, но уверяли, что соблюдают требования пожарной безопасности. Однако по словам спасателей, погода сыграла свою роль: сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, которые с 11 апреля дежурят на пожарных постах. Но из-за неблагоприятных погодных условий огонь продолжал распространяться, угрожая дачным строениям. В оперативном порядке было направлено дополнительное подкрепление из Хабаровска, в том числе пожарные и спасатели на катере, а также вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством.
За время ликвидации пожара было совершено 25 сливов воды общим объемом 75 тонн. В результате усилий спасателей угрозу распространения огня удалось снять только после 22 часов. Протяжённость пала сухой растительности составила почти 10 километров по фронту.
На данный момент в 12 муниципальных образованиях Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. Все жители края должны помнить о строгом запрете на разведение открытого огня и сжигание сухой травы и мусора.