По вине дачников страшные пожары охватили острова в Хабаровском крае

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, которые с 11 апреля дежурят на пожарных постах. Но из-за неблагоприятных погодных условий огонь продолжал распространяться, угрожая дачным строениям. В оперативном порядке было направлено дополнительное подкрепление из Хабаровска, в том числе пожарные и спасатели на катере, а также вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством.