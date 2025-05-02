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Рубио: Украина не сможет вернуться к границам 2014 года

Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Аргументы и факты

Украина больше никогда не сможет вернуться к «границам», которые существовали до 2014 года, заявил Марко Рубио.

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — сказал он.

Заявление госсекретаря Соединённых Штатов прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

В марте текущего года Рубио заявил, что Вашингтон считает «очевидным», что украинской стороне будет «очень сложно» вернуться к таким границам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта.

В частности, он заявил, что одним из обязательных условий является отмена антироссийских санкций и международное признание суверенитета Российской Федерации над Крымом, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.