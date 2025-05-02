В ГД внесут законопроект об интеграции «Почты России» с «Госуслугами»

В Государственную Думу в мае-июне планируют внести законопроект, который закрепит за «Почтой России» статус основного оператора по доставке почты в многоквартирные дома. Также документ предусматривает интеграцию компании с различными цифровыми сервисами, включая «Госуслуги». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
Законопроект предполагает комплексную реформу, которая включает юридическое оформление функций доставки, интеграцию с порталом «Госуслуги», возможность приема электронных платежей без банковских комиссий, продажу безрецептурных лекарств и использование почтовых отделений как пунктов выдачи заказов с маркетплейсов.
По словам парламентария, цель реформы — перестроить работу «Почты России», сделав акцент на цифровизации и улучшении логистики.
— Вместо бессмысленного поддержания текущего состояния предлагается движение вперед с расчетом на долгую перспективу. И, кстати, предложенные изменения не выглядят формальными — видно, что руководство «Почты России» включено в процесс не номинально, а по сути, — объяснил Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Кроме того, с 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые законодательные нормы. Так, пенсионеры, получающие выплаты с 1 по 5 число, получат майскую пенсию досрочно — до 30 апреля. Кроме того, меняются правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Также посты в соцсетях официально признаются экономической деятельностью с 1 мая.