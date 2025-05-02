В ГД внесут законопроект об интеграции «Почты России» с «Госуслугами»

Кроме того, с 1 мая 2025 года в России вступают в силу новые законодательные нормы. Так, пенсионеры, получающие выплаты с 1 по 5 число, получат майскую пенсию досрочно — до 30 апреля. Кроме того, меняются правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Также посты в соцсетях официально признаются экономической деятельностью с 1 мая.