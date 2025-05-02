В Иркутской области аграрии получили 70% годовой господдержки

Сельхозпроизводители Иркутской области уже получили 2,1 миллиарда рублей государственной поддержки, что составляет около 70% от годового объема финансирования. Такой показатель значительно превышает плановые нормативы Минсельхоза России. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.