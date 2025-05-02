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В Иркутской области аграрии получили 70% годовой господдержки

Сельхозникам уже выплатили 2,1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сельхозпроизводители Иркутской области уже получили 2,1 миллиарда рублей государственной поддержки, что составляет около 70% от годового объема финансирования. Такой показатель значительно превышает плановые нормативы Минсельхоза России. Об этом сообщает «Байкал 24» со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.

— В 2025 году по программе на поддержку агропрома Приангарья министерством сельского хозяйства Иркутской области предусмотрено 3,1 миллиарда рублей, — пишет информационное агентство.

По данным на 1 мая, объем выделенных средств в шесть раз превысил показатели прошлого года. Из общей суммы более 245 миллиона рублей поступили из федерального бюджета.