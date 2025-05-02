Hyundai Creta будет стоить около ₽3,5 млн при возвращении бренда в Россию

«Городской паркетник Hyundai Creta была одной из самых популярных в России. Creta и Solaris занимали 60 с лишним процентов продаж Хендай в России. До ухода с российского рынка средний ценник на среднюю комплектацию был в районе 1,85−1,9 миллиона, а если компания вернется, то стоимость будет уже около 3,5 миллионов рублей. Creta раньше собиралась на заводе в Санкт-Петербурге, сейчас тоже собирается, но только предыдущая версия и уже под брендом “Solaris”. Новые версии привозят в Россию по параллельному импорту, но мало, так как дорого выходит», — сказал собеседник издания.