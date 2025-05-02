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Hyundai Creta будет стоить около ₽3,5 млн при возвращении бренда в Россию

По словам Мосеева, Creta собирается в предыдущей версии на заводе в Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

При возвращении автомобильного бренда Hyundai на российский рынок модель этой компании Creta будет стоить в районе 3,5 миллиона рублей. Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил бывший президент РОАД Олег Мосеев.

«Городской паркетник Hyundai Creta была одной из самых популярных в России. Creta и Solaris занимали 60 с лишним процентов продаж Хендай в России. До ухода с российского рынка средний ценник на среднюю комплектацию был в районе 1,85−1,9 миллиона, а если компания вернется, то стоимость будет уже около 3,5 миллионов рублей. Creta раньше собиралась на заводе в Санкт-Петербурге, сейчас тоже собирается, но только предыдущая версия и уже под брендом “Solaris”. Новые версии привозят в Россию по параллельному импорту, но мало, так как дорого выходит», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что компания Hyundai, которая прекратила бизнес в России, зарегистрировала в РФ ряд товарных знаков.

До этого Мосеев рассказывал aif.ru, что при возвращении бренда Kia на российский рынок ранее самая его популярная в РФ модель Kia Rio не будет стоить меньше 2 млн рублей. При этом он также сообщал, что продажи на российском рынке южнокорейская компания начнет с продаж внедорожников по импорту.