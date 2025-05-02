Подмосковье завалило снегом. Фото, видео

В Подмосковье за сутки выпало 24 миллиметра осадков.
В Московской области выпало рекордное количество снега, в частности, «завалило» город Клин. В связи с обильными осадками валяться деревья и происходят перебои в подачи электричества из-за обрыва линий электропередач, сообщили журналисты со ссылкой на местных жителей.
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«Подмосковный Клин и округ конкретно завалило снегом», — заявили очевидцы, уточнив, что это привело к проблемам с электричеством. Их слова передает агентство «Москва». Также отмечается, что такая погода затронула Волокамск, Дубну и Талдом, пишет telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы».
Кроме того, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что количество снега, выпавшего в регионе за сутки, является рекордом — всего выпало 24 миллиметра осадков. «Прежний рекорд составлял 20,4 мм и принадлежал 1902 году», — объяснила эксперт в своем telegram-канале. По ее словам, нынешнее количество осадков — самое сильное с начала года.
В Московской области обновился рекорд по количеству осадков 1902 годаФото: telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы» t.me/fobosplanetreal/38346 В связи с большим количеством снега в Подмосковье падают деревья Фото: telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы» t.me/fobosplanetreal/38346?single