Подмосковье завалило снегом. Фото, видео

Кроме того, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что количество снега, выпавшего в регионе за сутки, является рекордом — всего выпало 24 миллиметра осадков. «Прежний рекорд составлял 20,4 мм и принадлежал 1902 году», — объяснила эксперт в своем telegram-канале. По ее словам, нынешнее количество осадков — самое сильное с начала года.