В молдавском учебнике солдат Красной армии назвали оккупантами

По словам Петровича, в новом молдавском учебнике по истории Красная армия представлена, как «оккупационная».
В новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения. В частности, в издании советские войска рассматриваются в качестве оккупационных сил. Об этом рассказал лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
«В учебнике прямо говорится, что советские войска были “оккупационными”, румынские — “войсками освобождения”, а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии», — сказал Петрович. Его слова передают РИА Новости.
Он также отметил, что действия Красной армии по освобождению молдавских территорий от фашистских оккупантов представлены как «серьезная проблема», с которой пришлось столкнуться руководству Румынии. Петрович подчеркнул, что появление нового учебника по истории является элементом политики реабилитации нацизма, реализуемой в Молдове с 1990-х годов и получившей значительное развитие за последние пять лет.