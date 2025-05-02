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Топ-5 главных новостей в Молдове 2 мая 2025: Молдова готовится к дикой жаре — синоптики ожидают +32 градуса; пьяный отморозок из ПАС назвал жителей Молдовы «молдобоями»; в Комрате прошел самый масштабный пра

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 2 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 2 мая 2025:

1. В Молдове станет прохладнее, но зато очень комфортно: Готовимся к жаркому воскресенью — синоптики ожидают +32 градуса.

2. Пьяный отморозок из ПАС назвал жителей Молдовы «молдобоями»: Местный советник из правящей партии решил объяснить гражданам, в чем они неправы.

3. «Мир! Труд! Май!»: В Комрате прошел самый масштабный праздничный парад — на улицы города вышли более десяти тысяч человек.

4. Санду, Речан и Гросу утром отметят День Победы, а потом уйдут праздновать свое светлое европейское будущее: Почему при этом Марш Бессмертного полка на главную площадь Кишинева не хотят пускать — пресс-секретарь правительства.

5. Как оживить покойника: Экономика Молдовы стабильна, потому как мертва.

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Как оживить покойника: Экономика Молдовы стабильна, потому как мертва.

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Санду, Речан и Гросу утром отметят День Победы, а потом уйдут праздновать свое светлое европейское будущее: Почему при этом Марш Бессмертного полка на главную площадь Кишинева не хотят пускать — пресс-секретарь правительства.

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