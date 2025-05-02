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Карты не существует: Мошенники выманивают данные и деньги под видом оформления виртуальных карт

Аферисты через Telegram предлагают россиянам оформить виртуальные карты.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники получают доступ к личным данным и счетам россиян, предлагая оформить «виртуальные карты». Как правило, мошенники действуют через мессенджер Telegram. Преимуществом виртуальных карт они называют то, что при их помощи якобы можно совершать покупки за границей, а также оформлять подписки на зарубежные сервисы.

В обмен на имя, номер телефона и паспортные данные человеку выдают реквизиты карты, которая, по утверждениям мошенников, привязана к зарубежному банку или платежной системе, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин, добавив, пользователю могут дать доступ к фейковому приложению, где он якобы может следить за «балансом» своей «виртуальной карты».

При этом потерпевший иногда неосознанно становится частью мошеннической цепочки, если, например, соглашается распространять предложения аферистов. В таком случае его тоже могут привлечь к ответственности.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. В нем 30 важных мер, которые должны оградить людей от постоянных «разводов». Подробнее здесь на KP.RU.

Ранее в МВД рассказали о самых популярных мошеннических схемах с участием детей.

Также в ФСБ назвали фразы, выдающие телефонных мошенников.