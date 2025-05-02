Карты не существует: Мошенники выманивают данные и деньги под видом оформления виртуальных карт

В обмен на имя, номер телефона и паспортные данные человеку выдают реквизиты карты, которая, по утверждениям мошенников, привязана к зарубежному банку или платежной системе, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин, добавив, пользователю могут дать доступ к фейковому приложению, где он якобы может следить за «балансом» своей «виртуальной карты».