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СМИ: Зеленский шесть раз безуспешно просил президента Бразилии о встрече

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил ни на одно из шести писем от президента Украины Владимира Зеленского, содержащих просьбы об организации встречи. Об этом сообщили в Бразильской газете Metrópoles.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил ни на одно из шести писем от президента Украины Владимира Зеленского, содержащих просьбы об организации встречи. Об этом сообщили в Бразильской газете Metrópoles.

По данным издания, которому удалось ознакомиться с содержанием переписки, письма направлялись в период с 2023 по 2024 год и включали приглашения на международные саммиты по украинскому вопросу. Помимо этого, еще одно сообщение было отправлено 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера. Кроме того, Зеленский просил о встрече на саммите G20 в 2024 году, но его просьба также осталась без ответа, говорится в статье.

Ранее в газете Globo заявили, что президент США Дональд Трамп и лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются президентом России Владимиром Путиным и презирают главу Украины Владимира Зеленского.

29 марта президент Бразилии отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который прибыл по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.