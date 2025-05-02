СМИ: Зеленский шесть раз безуспешно просил президента Бразилии о встрече

По данным издания, которому удалось ознакомиться с содержанием переписки, письма направлялись в период с 2023 по 2024 год и включали приглашения на международные саммиты по украинскому вопросу. Помимо этого, еще одно сообщение было отправлено 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера. Кроме того, Зеленский просил о встрече на саммите G20 в 2024 году, но его просьба также осталась без ответа, говорится в статье.