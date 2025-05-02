СМИ: Зеленский шесть раз безуспешно просил президента Бразилии о встрече

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не ответил ни на одно из шести писем от президента Украины Владимира Зеленского, содержащих просьбы об организации встречи. Об этом сообщили в Бразильской газете Metrópoles.
По данным издания, которому удалось ознакомиться с содержанием переписки, письма направлялись в период с 2023 по 2024 год и включали приглашения на международные саммиты по украинскому вопросу. Помимо этого, еще одно сообщение было отправлено 27 октября 2023 года, в день рождения бразильского лидера. Кроме того, Зеленский просил о встрече на саммите G20 в 2024 году, но его просьба также осталась без ответа, говорится в статье.
Ранее в газете Globo заявили, что президент США Дональд Трамп и лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва восхищаются президентом России Владимиром Путиным и презирают главу Украины Владимира Зеленского.
29 марта президент Бразилии отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который прибыл по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.