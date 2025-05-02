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FT: в двух британских вузах приостановили действие украинских сообществ

Решение о приостановке деятельности принято из-за приобретения сообществами дронов для ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Студенческие профсоюзы Университетского колледжа Лондона и Ланкастерского университета приостановили действие украинских сообществ, открытых на территории этих вузов, написала газета Financial Times.

Такое решение принято из-за приобретения ими беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ. Учебные заведения проводят расследования в связи с этими фактами.

В ходе разбирательств вузы должны установить, были ли нарушены правила работы благотворительных обществ. Журналисты отмечает, что, в соответствии с уставом Комиссии по делам благотворительных организаций, помощь или отправка грузов любой иностранной вооруженной силе не является благотворительной целью и запрещена законом для организаций, ведущих такую деятельность.

В публикации уточнятся, что украинское сообщество Университетского колледжа Лондона выделило на закупку дронов £1,5 тыс. (около $2 тыс.). В свою очередь, сообщество, действовавшее в Ланкастерском университете, направило на поддержку Украины более £20 тыс. Половину этой суммы передали на приобретение беспилотников.

Напомним, в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ВСУ используют для нанесения ударов по российской территории дроны, настроенные в Британии. Речь шла о беспилотниках, применённых для атаки на Каменский район Ростовской области. Компании, на территории которых проводилась настройка вражеских БПЛА, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.