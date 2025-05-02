FT: в двух британских вузах приостановили действие украинских сообществ

Напомним, в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ВСУ используют для нанесения ударов по российской территории дроны, настроенные в Британии. Речь шла о беспилотниках, применённых для атаки на Каменский район Ростовской области. Компании, на территории которых проводилась настройка вражеских БПЛА, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности.