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Трамп объявил 8 мая Днем Победы

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы, подчеркнув исключительную роль США в победе во Второй мировой войне.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем Победы, подчеркнув исключительную роль США в победе во Второй мировой войне.

В своем посте в социальной сети Truth Social он отметил, что США внесли гораздо больший вклад в победу, чем любая другая страна. Именно Штаты, по его мнению, выиграли Первую и Вторую мировые войны.

— Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна. Несравнимо больше, — заявил Трамп.

Он также призвал возобновить празднование американских побед, отметив, что страна обладала «силой, храбростью и военным мастерством», недостижимыми для других.

День Победы в Москве посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо вместе с президентом Сербии Александром Вучичем. Кроме того, в этот день российскую столицу посетят президенты Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев соответственно.

19 ноября Вучич заявил, что для него было бы честью принять участие в Параде Победы в Москве в следующем году, если до этого момента не случится конец света.