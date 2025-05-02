Умерла Джилл Собьюл, автор саундтрека к фильму «Бестолковые»

Умерла Джилл Собьюл, американская певица и композитор, получившая известность как автор сатирического гимна Supermodel из саундтрека к фильму «Бестолковые». Об этом информирует миннеаполисское издание Star Tribune со ссылкой на менеджера певицы.
Сообщается, что 66-летняя Собьюл погибла на пожаре в доме в пригороде Миннеаполиса Вудбери. Пожарные нашли ее тело в горящем доме.
Ранее сообщалось, что известная ирландская телеведущая и певица Линда Нолан умерла на 66-м году жизни. Она ушла из жизни в окружении родных и близких в больнице в Блэкпуле, вследствие длительной борьбы с онкологией.
Также сообщалось, что в Великобритании скончалась Марианна Фейтфулл, икона британской поп-музыки, чья творческая карьера продолжалась практически 60 лет. Она стала одной из самых разносторонних и характерных певиц и авторов песен в стране. Звезде было 78 лет.