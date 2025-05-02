Умерла Джилл Собьюл, автор саундтрека к фильму «Бестолковые»

Также сообщалось, что в Великобритании скончалась Марианна Фейтфулл, икона британской поп-музыки, чья творческая карьера продолжалась практически 60 лет. Она стала одной из самых разносторонних и характерных певиц и авторов песен в стране. Звезде было 78 лет.