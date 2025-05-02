На Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте запустили производство 1 мая

Исторический момент для промышленности Приангарья произошел накануне, 1 мая. На Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте приступили к запуску производства. Все основные пусконаладочные работы завершены, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора региона Игоря Кобзева.
«Если говорить о технологических тонкостях, то ситуация обстоит так. На промплощадку подан этан, предприятие перешло на этап режимной наладки с использованием собственного углеводородного сырья. Все идет четко по программе выхода на производственную мощность», — пишет глава области.
На производстве продолжается ввод в эксплуатацию ключевых технологических линий. После их запуска планируется начать выпуск этилена, соответствующего требованиям для полимеризации. Полученное сырьё будет направляться на полимеризационную установку для производства различных марок полиэтилена. Первые промышленные партии продукции ожидаются уже в ближайшие шесть месяцев.
Тестовые гранулы полиэтилена были успешно произведены на предприятии в четвертом квартале прошлого года. Выпускаемая продукция найдет применение в различных отраслях, включая строительную сферу, медицинскую промышленность и производство товаров народного потребления.
Напомним, что в декабре прошлого года Иркутский завод полимеров (проект ИНК) произвел первые гранулы полиэтилена из привозного сырья. В ходе испытаний были успешно протестированы ключевые технологические системы, что подтвердило готовность завода к началу промышленной эксплуатации. Использование привозного сырья на этом этапе позволило оценить эффективность технологической цепочки и подтвердить ее готовность к приему собственного сырья на установку полиэтилен.