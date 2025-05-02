На Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте запустили производство 1 мая

Напомним, что в декабре прошлого года Иркутский завод полимеров (проект ИНК) произвел первые гранулы полиэтилена из привозного сырья. В ходе испытаний были успешно протестированы ключевые технологические системы, что подтвердило готовность завода к началу промышленной эксплуатации. Использование привозного сырья на этом этапе позволило оценить эффективность технологической цепочки и подтвердить ее готовность к приему собственного сырья на установку полиэтилен.