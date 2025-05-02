В Госдуме хотят обязать электросамокатчиков заключать договор ОСАГО

Аренда самокатов вскоре может стать возможна лишь при заключении договора ОСАГО.
Депутаты фракции ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого намерены внести на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предусматривающий оформление договора ОСАГО для граждан, арендующих электросамокаты. Об этом говорится в тексте закона.
«В случае использования в коммерческой деятельности (в том числе при предоставлении в аренду, эксплуатации для осуществления перевозок товаров) электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, масса которых превышает 15 килограммов, владельцы таких транспортных средств обязаны заключить договор ОСАГО в отношении неограниченного числа лиц, которые могут быть допущены владельцами к управлению указанными транспортными средствами», — сообщается в тексте законопроекта. Его содержание передает ТАСС.
Кроме того, парламентарии выступают с инициативой ввести обязательную государственную регистрацию коммерчески используемых средств индивидуальной мобильности и электровелосипедов. Такая мера позволит идентифицировать транспортные средства, повысить ответственность компаний, предоставляющих услуги проката и доставки, а также упростить процесс урегулирования страховых случаев.
Ранее общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что для снижения количества аварий с самокатами необходимо ввести личный цифровой идентификатор по аналогии с Fan-ID, передает телеканал 360. По его словам, этот сервис следует сделать доступным через Госуслуги.