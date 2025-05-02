В Госдуме хотят обязать электросамокатчиков заключать договор ОСАГО

«В случае использования в коммерческой деятельности (в том числе при предоставлении в аренду, эксплуатации для осуществления перевозок товаров) электровелосипедов и средств индивидуальной мобильности, масса которых превышает 15 килограммов, владельцы таких транспортных средств обязаны заключить договор ОСАГО в отношении неограниченного числа лиц, которые могут быть допущены владельцами к управлению указанными транспортными средствами», — сообщается в тексте законопроекта. Его содержание передает ТАСС.