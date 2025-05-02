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Захарова назвала аморальной эксгумацию останков советских солдат во Львове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировала эксгумацию останков советских солдат на Холме славы во Львове. По ее словам, данный акт свидетельствует об аморальной сущности киевских властей и их западных покровителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировала эксгумацию останков советских солдат на «Холме славы» во Львове. По ее словам, данный акт свидетельствует об аморальной сущности киевских властей и их западных покровителей.

По мнению Захаровой, теперь «славой» для украинского режима являются коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о начале процедуры извлечения останков советских солдат, погребенных на «Холме славы». Согласно решению городского совета, останки будут перезахоронены на Голосковском кладбище, передает «Известия».

Власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских военных, в том числе Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы. Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.

Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.