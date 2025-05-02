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Движение по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки

В ночь на пятницу 2 мая на Крымском мосту перекрывали движение.

Источник: Комсомольская правда

Утром 2 мая на Крымском мосту возобновлено движение автотранспорта, которое было перекрыто более двух часов. Об этом сказано в релизе Telegram-канала оперативной информации по Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — такое сообщение было опубликовано в 06.40.

До этого в 04.16 сообщалось о том, что движение по мосту приостановлено.

Напомним, 1 мая более 2000 автомобилей стояли в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, так как на майские праздники крымское направление стало самым востребованным для внутреннего туризма.

Вереница из машин, по словам водителей, растянулась на 13 километров, а время ожидания составляло около четырех часов.

К вечеру 1 мая и в ночь на 2 мая появились сообщения, что очередей на въезд на Крымский мост с обеих сторон уже не было.