Почему в Татарстане могут отказать в назначении пенсии

Важно знать: пожилые россияне полностью без поддержки государства не остаются. Если человек никогда не работал официально, ему положена социальная пенсия. Она начисляется женщинам с 65 лет и мужчинам с 70 лет. Размер этой выплаты фиксирован — с апреля 2025 года он будет чуть больше 8,8 тыс. рублей в месяц. Чтобы получить такую пенсию, необходимо подать заявление.