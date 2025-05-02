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Почему в Татарстане могут отказать в назначении пенсии

У многих выход на пенсию ассоциируется с достижением определенного возраста. На самом деле на возможность получать данный вид выплаты влияют и другие факторы. По какой причине татарстанцу могут отказать в пенсии в материале Татар-информа.

Источник: ИА Татар-информ

Социальная и страховая пенсии: в чем разница?

Важно знать: пожилые россияне полностью без поддержки государства не остаются. Если человек никогда не работал официально, ему положена социальная пенсия. Она начисляется женщинам с 65 лет и мужчинам с 70 лет. Размер этой выплаты фиксирован — с апреля 2025 года он будет чуть больше 8,8 тыс. рублей в месяц. Чтобы получить такую пенсию, необходимо подать заявление.

Страховая пенсия, в отличие от социальной, формируется из взносов, которые за человека перечислял работодатель в Соцфонд. Она доступна только тем, кто имел официальное трудоустройство. Размер этой пенсии зависит от трудового стажа и зарплаты. Законом № 400-ФЗ установлены условия ее назначения, при несоблюдении которых в выплате могут отказать.

Причины отказа в страховой пенсии.

1. Недостижение пенсионного возраста.

Ранее мужчины могли выйти на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Но после пенсионной реформы возрастной порог постепенно увеличивается. К 2028 году в Татарстане мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60.

2. Заявление не подано.

Для назначения пенсии нужно не забыть вовремя подать заявление — не позднее чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Это можно сделать через:

— отделение Соцфонда;

— МФЦ;

— портал Госуслуг;

— отправив заявление почтой.

3. Недостаточный стаж.

Для получения страховой пенсии требуется минимум 15 лет официального стажа. В него входят не только трудовая деятельность, но и, например, служба в армии, уход за ребенком до полутора лет, уход за инвалидом, получение пособия по безработице и др.

4. Мало пенсионных баллов.

Также необходимо накопить минимум 30 пенсионных баллов (ИПК) — это обязательное условие с 2025 года. При нехватке баллов есть возможность докупить их путем уплаты добровольных взносов.

Баллы и стаж можно проверить на Госуслугах, сайте СФР или в отделении Соцфонда. Добровольные взносы можно внести лично, онлайн или по почте. Однако купить можно не более 7,5 года стажа.

5. Недостаточный срок проживания в России.

Иностранные граждане, имеющие вид на жительство, могут претендовать на страховую или социальную пенсию на тех же условиях, что и россияне. Граждане стран ЕАЭС могут суммировать стаж, приобретенный в других государствах объединения. Чтобы получить социальную пенсию, иностранец должен прожить в РФ не менее 15 лет.

6. Неверные сведения в документах.

Будущие пенсионеры и их работодатели несут ответственность за корректность переданных данных. Если ошибки привели к излишним начислениям, виновные обязаны возместить ущерб.

Как обжаловать отказ.

Если Соцфонд отказал в назначении пенсии, решение можно оспорить. Сначала — в досудебном порядке, обратившись в отделение фонда с уточняющими документами. Если вопрос не решился, татарстанец вправе обратиться в суд.