В Башкирии может появиться самостоятельная уральская популяция зубров

Сегодня различают две чистокровные линии разведения зубров. Беловежская ведет происхождение от пяти животных-основателей беловежского подвида. А кавказско-беловежская ведет происхождение от 12 основателей и несет гены как беловежского, так и кавказского подвидов.
В ближайшее время может появиться третья — уральская. В Башкирии уже обитают 23 благородных животных, привезенных из Беловежской пущи в мае 2023 года. В башкирском Мурадымовском ущелье, кстати, родилось пять зубрят — самок из Белоруссии привезли уже беременными.
Теперь для того, чтобы разбавить породу и исключить кровосмешение, понадобятся зубры из другой популяции. Тем более для полноценного стада требуется 50 голов.
Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что проект разведения зубров в Башкирии является «научным», потому что «животных не просто взяли и привезли».
— Мы можем идти по пути создания именно беловежской группы зубров либо можем перейти на скрещивание белорусских зубров с кавказскими зубрами, которые у нас есть в Орловской области — большое стадо, в Калужской области, — рассказал Радий Фаритович. — Здесь будем ждать рекомендаций наших ученых. Но в целом, подчеркиваю, белорусские зубры в Башкортостане чувствуют себя как дома.
— По показателям мы мониторим, проводим эту работу, причем работу высоконаучную, поскольку это не так, что мы просто взяли каких-то зверей, привезли в республику. Это большой научный проект, — сообщил глава РБ.
За каждым животным пристально наблюдают сотрудники дирекции по особо-охраняемым природным территориям. Все это время специалисты из Башкирии находятся на связи с коллегами из Белоруссии. Их консультируют по содержанию, кормлению, ветеринарному обслуживанию и мониторингу зубров. Быки питаются хорошо, съедая каждый по два ведра моркови, четыре килограмма овса, 10 килограммов сена и два кило картошки в день, еще при этом перекусывая корой деревьев. Башкирская природа подошла благородным животным, они хорошо перезимовали, а хищников, способных потягаться с огромным быком с гигантскими рогами, в республике нет. Даже местные медведи обходят зубров стороной. В случае опасности зубры встают кругом, загоняя внутрь телят, и получается рогатый круг, в который не сунется ни один зверь.
Когда-то дикие быки обитали и на территории современной Башкирии. Здесь были обнаружены кости и черепа древних быков. Результаты стали неожиданностью для палеонтологов. Впрочем, руководитель Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, доктор биологических наук Василий Мартыненко уверен, что зубры жили в Башкирии еще 15 тысяч лет тому назад.
— Основной ареал обитания зубра в голоцене приходится на часть современной территории Башкирии, — говорит Василий Борисович. — В горной лесной зоне Башкортостана находится целый узел, где двенадцать-пятнадцать тысяч лет тому назад обитали зубры. Почему животные исчезли, пока вопрос открытый и спорный. Либо на Земле случилась какая-то катастрофа, возможно, произошли серьезные климатические изменения. Возможно, к этому приложил руку человек, в ту эпоху было перенаселение Земли, и первобытные люди могли попросту истребить зубров ради пищи.
Напомним, дикие зубры — подвид древних бизонов — были полностью уничтожены в начале ХХ века. Этот биологический вид сохранился до наших дней лишь благодаря разведению в неволе. А теперь, когда в республике начали размножаться белорусские зубры, может появиться и башкирская самостоятельная популяция древних животных.