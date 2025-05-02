В Башкирии может появиться самостоятельная уральская популяция зубров

За каждым животным пристально наблюдают сотрудники дирекции по особо-охраняемым природным территориям. Все это время специалисты из Башкирии находятся на связи с коллегами из Белоруссии. Их консультируют по содержанию, кормлению, ветеринарному обслуживанию и мониторингу зубров. Быки питаются хорошо, съедая каждый по два ведра моркови, четыре килограмма овса, 10 килограммов сена и два кило картошки в день, еще при этом перекусывая корой деревьев. Башкирская природа подошла благородным животным, они хорошо перезимовали, а хищников, способных потягаться с огромным быком с гигантскими рогами, в республике нет. Даже местные медведи обходят зубров стороной. В случае опасности зубры встают кругом, загоняя внутрь телят, и получается рогатый круг, в который не сунется ни один зверь.