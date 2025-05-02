Ночные заморозки сохраняются на севере и востоке Казахстана: прогноз погоды на 2 мая

В северных и восточных областях страны ночные температуры остаются на уровне заморозков: в Семеe и Усть-Каменогорске прогнозируется до 0, местами ниже. На остальной территории Казахстана преобладает тёплая и преимущественно сухая погода, хотя в южных и юго-восточных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.
В Астане переменная облачность, без осадков. Днём потеплеет до +20°C, ночью +4…+6°C.
В Алматы дождливо, возможны грозы. Днём +20…+22°C, ночью +12…+14°C.
В Шымкенте сухо и солнечно, температура днём до +28°C.
В Конаеве и Талдыкоргане прогнозируются дожди с порывистым ветром, до +24°C днём.
В Петропавловске — облачно, дождь и гроза, ветер до 28 м/с, температура не выше +15°C.
В Уральске и Усть-Каменогорске — пасмурно, местами кратковременные осадки.
В Кызылорде, Атырау и Туркестане — сухо и жарко: воздух прогреется до +27…+29°C.
Сильный ветер ожидается в Актау, Петропавловске и Конаеве, где порывы могут достигать 20 м/с и выше. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность, особенно вблизи деревьев, строек и линий электропередачи.