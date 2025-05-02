Ночные заморозки сохраняются на севере и востоке Казахстана: прогноз погоды на 2 мая

В северных и восточных областях страны ночные температуры остаются на уровне заморозков: в Семеe и Усть-Каменогорске прогнозируется до 0, местами ниже. На остальной территории Казахстана преобладает тёплая и преимущественно сухая погода, хотя в южных и юго-восточных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.