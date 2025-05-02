Рубио призвал Тегеран допустить инспекторов на все ядерные объекты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что иранская сторона в случае «сделки по атому» должна допустить экспертов из США на ядерные объекты.
«Если они хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида, в том числе американских», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.
Дипломат добавил, что экспертами могут являться и представители других государств. При этом, по словам госсекретаря, Тегеран «не сможет запретить доступ американских инспекторов».
Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи заявил, что отмена санкций против Тегерана будет главным требованием на переговорах по ядерной программе.
В апреле в Риме состоялся второй раунд контактов между Соединёнными Штатами и Ираном. Встреча длилась более четырёх часов. По данным NBC, американские власти увидели прогресс в переговорах с Тегераном.