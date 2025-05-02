Одна оплошность — и рассаде конец: Дачникам рассказали о главных ошибках при выборе удобрений

«Всегда следуйте инструкциям производителей относительно дозировок и частоты внесения удобрений, а также регулярно наблюдайте за состоянием растений, чтобы вовремя заметить признаки недостатка или переизбытка питательных веществ. Если вы заметили пожелтение листьев, ожоги краев листьев или задержку в росте растений, это может говорить о переизбытке прикормки. В этом случае следует прекратить удобрять почву и промыть её чистой водой, чтобы удалить излишки солей», — подытожила Золотарёва.