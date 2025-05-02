«Майские» с сюрпризом: какая погода ждет россиян в праздники

В Санкт-Петербурге 9 мая ожидаются кратковременные дожди.
В Московской области 2 мая выпало рекордное количество снега. Ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что за сутки выпало 24 миллиметра осадков, что является рекордом с 1902 года, когда было 20,4 миллиметра. В некоторых городах произошли перебои в подачи электричества из-за обрыва линий электропередач.
Ситуация в регионах значительно лучше. По прогнозам некоторых синоптиков, в первой половине майских праздников в некоторых частях России ожидаются заморозки, однако уже со второй половины погода значительно улучшится, особенно в Москве и Подмосковье. Подробнее о погоде в других регионах страны — в материале URA.RU.
Общий прогноз погоды на майские праздники.
Сначала будет холодно.
Жители Крыма могут столкнуться с заморозками в первой половине майских праздников, заявил ВильфандФото: Роман Наумов © URA.RU.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первой половине майских праздников в Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и в южных районах Поволжья ожидаются заморозки. Он отметил, что ночью температура в предгорьях может опуститься до −5 градусов, в Краснодарском крае — до −2 градусов, а в Адыгее — также до −5. Но уже днем температура поднимется до 17−18 градусов. По словам Вильфанда, заморозки прогнозируются и в Приволжском федеральном округе, а в Пермском крае продолжатся снегопады. В Свердловской области ночью температура будет варьироваться от −3 до −5 градусов.
Потом начнет теплеть.
В Москве и Подмосковье потеплеет уже с 3 маяФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Позже Вильфанд добавил, что с 3 мая в Центральной России начнет теплеть. По его словам, вторая половина майских праздников будет более приятной, но жары ожидать не стоит. По его прогноза, в этот период будет облачная погода с небольшими дождями и прояснениями. Температура в Москве 3 мая достигнет около 15 градусов, на юге Подмосковья — до 17 градусов, а к 4 мая поднимется еще на два градуса.
К 9 мая в Москве ожидается потепление.
В преддверии 9 мая в столице ожидаются кратковременные дожди Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в преддверии 9 мая в Москве ожидается улучшение погоды. По его словам, 7 мая в столице прогнозируется переменная облачность, температура днем составит +11…+16 градусов и без осадков. С 3 по 6 мая в регионе сохранится облачная погода с кратковременными дождями, ночная температура будет варьироваться от +2 до +7, дневная — от +10 до +15 градусов.
Прогноз погоды по регионам.
Екатеринбург.
В столице Урала в майские праздники ожидается теплая погода с небольшими осадками. По данным GISMETEO.RU, температура будет варьироваться от +10 до +15 градусов. При этом понедельник, 5 мая, будет самым жарким днем — ожидается +21 градус.
Прогноз погоды с 2 по 11 мая в ЕкатеринбургеФото: GISMETEO.RU.
ЯМАЛ.
На Ямале погода будет разнообразной. 3 мая в регионе будет солнечно, однако в последующие дни ожидаются осадки в виде дождя и снега. Погода будет облачной с прояснениями. Температура будет варьироваться от +6 до +1 градусов днем и от −5 до 0 ночью.
Прогноз погоды на Ямале с 3 по 11 маяФото: GISMETEO.RU.
ХМАО.
В ХМАО ожидается теплая погода, но с осадками. С 2 по 11 мая в регионе будет облачно, максимальная температура днем составит+14 градусов, ночью — ноль градусов.
Прогноз погоды в ХМАО со 2 по 11 маяФото: GISMETEO.RU.
Пермь.
В Перми на протяжении всех майских праздников ожидаются осадки в виде дождей, в некоторые дни даже обещают грозы. Несмотря на это, температура, согласно прогнозам, будет варьироваться от +7 до +17 градусов днем, и от −3 до +7 ночью.
Прогноз погоды в Перми на период майских праздниковФото: GISMETEO.RU.
Челябинск.
В Челябинске по большей части будет тепло. Максимальная температура днем составит +22 градуса, а ночью — +12. Однако 3, 4, 9 и 10 мая в регионе ожидаются дожди, временами грозы. На протяжении всех майских праздников в городе будет облачно с прояснениями, за исключением 6 мая — в этот день ожидается солнечная погода.
Прогноз погоды в Челябинске со 2 по 11 маяФото: GISMETEO.RU.
Курган.
В Кургане также ожидается относительно теплая погода с небольшими осадками 3, 4, 9, 10 и 11 мая. Температура днем будет колебаться от +12 до +24 градусов, ночью от +5 до +12. Самый жаркий день ожидается 6 мая — в городе потеплеет до +24.
Прогноз погоды в Кургане со 2 по 11 маяФото: GISMETEO.RU.
Сочи.
В Сочи майские праздники начнутся с дождливой погоды. Осадки продлятся в городе вплоть до 6 мая и возобновятся уже с 8 мая. Температура будет колебаться от +14 до +21 градуса днем и от +12 до +15 ночью.
Прогноз погоды в Сочи со 2 по 11 маяФото: GISMETEO.RU.
Тюмень.
В Тюмени также ожидаются дожди в первой половине майских праздников. После чего они ненадолго прекратятся и возобновятся уже 9 мая. Значительно потеплеет в регионе уже 6 мая — в этот день температура воздуха поднимется до +23 градусов.
Прогноз погоды в Тюмени со 2 по 11 мая Фото: GISMETEO.RU.
Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге тепло будет только 2 мая — в этот день температура поднимется до +15 градусов. Однако уже со следующего дня она начнется понижаться. На протяжении всех майских праздников в городе будут идти дожди, кроме 2 и 8 мая.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге со 2 по 11 маяФото: GISMETEO.RU.
Казань.
В Казани погода также будет дождливой, за исключением 6 мая — в этот день будет облачно с прояснениями. Температура будет варьироваться от +8 до +19 днем и от +5 до +12 ночью.
Прогноз погоды в Казани со 2 по 11 маяФото: GISMETEO.RU.