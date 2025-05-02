«Майские» с сюрпризом: какая погода ждет россиян в праздники

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первой половине майских праздников в Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и в южных районах Поволжья ожидаются заморозки. Он отметил, что ночью температура в предгорьях может опуститься до −5 градусов, в Краснодарском крае — до −2 градусов, а в Адыгее — также до −5. Но уже днем температура поднимется до 17−18 градусов. По словам Вильфанда, заморозки прогнозируются и в Приволжском федеральном округе, а в Пермском крае продолжатся снегопады. В Свердловской области ночью температура будет варьироваться от −3 до −5 градусов.