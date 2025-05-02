В Татарстане провели три операции на остановленном сердце через небольшой разрез

Фидарис Низамутдинов на сердце никогда не жаловался, к врачам не обращался — повода не было, чувствовал себя хороша, вел активный образ жизни. Но однажды, поднимаясь домой по лестнице, ему резко стало плохо: понизилось давление, появилось чувство нехватки воздуха…