Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане провели три операции на остановленном сердце через небольшой разрез

В БСМП Набережных Челнов врачи провели три операции на остановленном сердце через 10-сантиметровый разрез. У 67-летнего пациента не работал митральный клапан. Подобные операции в Татарстане выполняют только в этом медицинском учреждении.

Источник: Комсомольская правда

Фидарис Низамутдинов на сердце никогда не жаловался, к врачам не обращался — повода не было, чувствовал себя хороша, вел активный образ жизни. Но однажды, поднимаясь домой по лестнице, ему резко стало плохо: понизилось давление, появилось чувство нехватки воздуха…

«Чтобы дать сердцу пациента “отдохнуть”, мы подключили искусственное кровообращение. Затем заменили неработающий митральный клапан на протез. Параллельно с этим, из-за недостаточности трехстворчатого клапана, провели его пластику», — объяснил проведенные манипуляции главный внештатный кардиохирург Минздрава РТ Рамис Якубов.

После того, как операция закончилась, искусственное кровообращение отключили, сердце пациента, с перерывом в два часа, забилось с новой силой.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане врачи впервые извлекли осколок из бьющегося сердца бойца СВО. После успешного проведения операции пациент настаивал на возвращении на фронт.