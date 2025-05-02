В Татарстане провели три операции на остановленном сердце через небольшой разрез

Фидарис Низамутдинов на сердце никогда не жаловался, к врачам не обращался — повода не было, чувствовал себя хороша, вел активный образ жизни. Но однажды, поднимаясь домой по лестнице, ему резко стало плохо: понизилось давление, появилось чувство нехватки воздуха…
«Чтобы дать сердцу пациента “отдохнуть”, мы подключили искусственное кровообращение. Затем заменили неработающий митральный клапан на протез. Параллельно с этим, из-за недостаточности трехстворчатого клапана, провели его пластику», — объяснил проведенные манипуляции главный внештатный кардиохирург Минздрава РТ Рамис Якубов.
После того, как операция закончилась, искусственное кровообращение отключили, сердце пациента, с перерывом в два часа, забилось с новой силой.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане врачи впервые извлекли осколок из бьющегося сердца бойца СВО. После успешного проведения операции пациент настаивал на возвращении на фронт.