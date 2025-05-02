Вейпы запретили, а IQOS остался: выборочная борьба с никотином в Узбекистане

На бумаге выглядит строго. По факту — странно. Закон не запрещает устройства, которыми активно торгуют три крупнейших транснациональных табачных гиганта IQOS (Philip Morris International), Glo (British American Tobacco) и Ploom (Japan Tobacco International).
Выходит интересная ситуация: один вид никотина считается «неприемлемым», а другой — вроде бы и ладно. Это похоже на попытку пройти под дождём и не промокнуть, если правильно выбирать капли. Но это — не защита здоровья, а выборочная регуляция с привкусом двойных стандартов.
Если цель — ограничить потребление никотина как такового, тогда логично запретить все его формы, включая IQOS, Glo и прочие системы. А если оставлять право выбора за гражданином — тогда стоит разрешить всё и работать над информированием, а не точечными запретами.
Курение — это личный выбор. Регулировать его нужно с умом и без избирательной морали. А пока складывается впечатление, что борьба с никотином в Узбекистане ведётся… но с поправкой на бренды.
Если Министерство здравоохранения решит оправдывать выборочный запрет тем, что вейпы «опаснее» систем нагревания табака, — это будет, мягко говоря, спорно. Оба способа вредны, просто по-разному. Вейпы — из-за состава жидкостей, HNB — из-за термической обработки табака. Ни один из продуктов не является безопасным, и их различие — вопрос степени и маркетинга, но не принципа.
Курение в любом виде — вредно. Но люди взрослые, и в конечном итоге должны иметь право на выбор. Ограничивать одни формы потребления никотина, а другие поощрять или игнорировать — значит играть в двусмысленность. Такая политика не укрепляет доверие, а скорее вызывает недоумение.
Если мы действительно заботимся о здоровье — нужна последовательность, а не выборочный запрет по непонятным критериям.
Получается, что таким решением мы не спасаем молодёжь, на которую, по официальной версии, и был направлен запрет, — мы просто перераспределяем денежные потоки. Те, кто курил вейпы, уйдут в сигареты, IQOS, Glo или на чёрный рынок. А контрабанда, как показывает практика, в Узбекистане работает намного эффективнее, чем многие государственные структуры.
Здесь важно подчеркнуть: мы не «за» и не «против» запрета как такового — мы за последовательность. Если запрещать — то всё. Если нет — оставьте людей в покое, пусть каждый сам решает: курить или не курить, и что именно курить.