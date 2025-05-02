Охранникам разрешили открывать огонь по беспилотникам

Соответствующие изменения были внесены и в Воздушный кодекс РФ. В нем аналогичные права закрепляются за сотрудниками в сфере транспортной безопасности. При этом в нормативном акте особо отмечается, что случаи превышения предоставленных полномочий повлекут за собой строгую ответственность.