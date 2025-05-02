Министр Курум: После землетрясения в Стамбуле повреждены 4295 зданий

После землетрясения, произошедшего 23 апреля в Стамбуле, были зафиксированы повреждения более чем у 4,2 тысячи зданий. Об этом сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
— На сегодняшний день проведена оценка повреждений 425 тысяч независимых секций в 36 тысячах зданий. Из них 27 697 зданий не пострадали, а 4 295 зданий получили незначительные повреждения, — приводит его слова TRT Haber.
23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Спустя примерно 10−15 минут Управление по ликвидации стихийных бедствий зафиксировало серию повторных подземных толчков магнитудой 4,4, очаг которых залегал на глубине семи километров. По данным управления губернатора провинции города, в результате бедствия пострадал 151 человек.
В турецких городах-курортах Анталье, Белеке, Сиде, Мармарисе, Ларе и Бодруме могут произойти землетрясения, поскольку опасность чаще всего исходит из моря. Об этом заявил доктор технических наук, ведущий сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук Алексей Морозов.