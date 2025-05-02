Спасатели сообщили новую информацию о весеннем половодье в Башкирии

И, наоборот, отмечается снижение уровня воды на реке Белой в Уфе — за сутки на 18 см, текущий уровень — 295 см, выход реки на пойму — 600 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района уровень воды уменьшился за это же время на 16 см. Текущий уровень составляет 224 см, выход реки на пойму — 500 см. На реке Уфе в районе Шакши города Уфы снижение за сутки составило 14 см, текущий уровень — 396 см, выход реки на пойму — 830 см.