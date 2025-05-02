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Спасатели сообщили новую информацию о весеннем половодье в Башкирии

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении не поступало, сообщил в своем телеграм-канале глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Источник: Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям

На контроле продолжает оставаться одна ситуация в Уфе, связанная с переливом дороги в СНТ.

Между тем наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района — за сутки+27 см, текущий уровень достигает 488 см, выход реки на пойму — 760 см. На реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки составила +18 см, текущий уровень — 524 см, выход реки на пойму — 739 см.

И, наоборот, отмечается снижение уровня воды на реке Белой в Уфе — за сутки на 18 см, текущий уровень — 295 см, выход реки на пойму — 600 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района уровень воды уменьшился за это же время на 16 см. Текущий уровень составляет 224 см, выход реки на пойму — 500 см. На реке Уфе в районе Шакши города Уфы снижение за сутки составило 14 см, текущий уровень — 396 см, выход реки на пойму — 830 см.

«Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме», — добавил Кирилл Первов.