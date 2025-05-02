Озеленители в Омске приступили к высадке цветов к 9 мая

Омск готовится к празднованию Дня Победы. Как сообщили в мэрии города, к 9 Мая в рамках озеленения памятных мест, посвященных героям и участникам Великой Отечественной войны, будет высажено 65 тысяч цветов. Работы по благоустройству начнутся сегодня, 2 мая, и продлятся до 8 мая.
Бархатцы, сальвии, шафраны, петунии и другие цветы украсят памятники, стелы и мемориальные комплексы во всех округах Омска. Наиболее масштабные цветники появятся в парке имени 30-летия Победы (более 32 тысяч цветов), сквере имени Д. М. Карбышева (10 тысяч цветов) и на мемориале «Слава героям» на Бульваре Победы (около 15 тысяч цветов).
Цветы также украсят другие значимые объекты города, посвященные подвигу советских солдат, а также мемориалы в честь тружеников тыла и героев Советского Союза.
Ранее мы писали, что в Омске изменят движение транспорта 3 мая из-за подготовки Парада Победы.