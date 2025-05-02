Озеленители в Омске приступили к высадке цветов к 9 мая

Бархатцы, сальвии, шафраны, петунии и другие цветы украсят памятники, стелы и мемориальные комплексы во всех округах Омска. Наиболее масштабные цветники появятся в парке имени 30-летия Победы (более 32 тысяч цветов), сквере имени Д. М. Карбышева (10 тысяч цветов) и на мемориале «Слава героям» на Бульваре Победы (около 15 тысяч цветов).