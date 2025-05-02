В России объяснили аномалию «светящихся» молекул для создания гибких дисплеев

ТОМСК, 2 мая. /ТАСС/. Уровень яркости «светящихся» молекул можно изменять в зависимости от размера и структуры, выяснили ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе научной группы. Это может лечь в основу создания гибких OLED-дисплеев и элементов органических солнечных батарей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Так называемые светящиеся молекулы — это цинко-порфириновые олигомеры, которые активно применяются в качестве биомедицинской визуализации при диагностике различных заболеваний, фотодинамической терапии, органической электронике и других приложениях. Ученые не могли точно объяснить, почему они излучают свет в виде флуоресценции не так, как предсказывают стандартные теории.
«Наше исследование впервые раскрыло механику флуоресценции “светящихся” молекул. Мы не просто подтвердили аномалию, а выяснили, какие именно фотофизические процессы внутри молекулы влияют на ее флуоресценцию», — сказал автор исследования, завлабораторией «Химическая инженерия и молекулярный дизайн» ТПУ Елена Степанова.
Результаты численных экспериментов показали, что яркость молекулы (флуоресценция) олигомера зависит от количества звеньев единиц цепочки в ней. Так, в короткой цепочке в структуре молекулы (например, с двумя звеньями) энергия может быстро переходить в другое состояние, из которого свет почти не исходит. От таких молекул свет исходит только на 1% от возможного. Цепочки средней длины (три или четыре звена) излучают свет на 41% от возможного. Это происходит за счет того, что процесс превращения энергии в тепло в них менее заметный. Слишком длинные цепочки (пять звеньев) начинают терять энергию в виде тепла и яркость света от них уменьшается.
«Найденные нами зависимости позволяют модулировать квантовый выход флуоресценции “светящихся” молекул для конкретных задач. Например, для биомедицины — ИК-свечение глубже проникает через ткани, что важно для диагностики и терапии. Кроме того, эти молекулы перспективны для органической электроники, например, для создания гибких OLED-дисплеев или оптических сенсоров, а также элементов органических солнечных батарей», — сказала Степанова.
В исследовании мезо-мезо-этин-мостиковых цинк (II)-порфириновых олигомеров приняли участие ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ и Томского государственного университета. Исследование поддержано программой Минобрнауки России «Молодежные лаборатории». Результаты работ опубликованы в журнале Chemical Physics Letters (Q1, IF: 2,8).