В России объяснили аномалию «светящихся» молекул для создания гибких дисплеев

Результаты численных экспериментов показали, что яркость молекулы (флуоресценция) олигомера зависит от количества звеньев единиц цепочки в ней. Так, в короткой цепочке в структуре молекулы (например, с двумя звеньями) энергия может быстро переходить в другое состояние, из которого свет почти не исходит. От таких молекул свет исходит только на 1% от возможного. Цепочки средней длины (три или четыре звена) излучают свет на 41% от возможного. Это происходит за счет того, что процесс превращения энергии в тепло в них менее заметный. Слишком длинные цепочки (пять звеньев) начинают терять энергию в виде тепла и яркость света от них уменьшается.