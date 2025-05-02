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Силы ПВО уничтожили за ночь 121 украинский БПЛА над регионами РФ

Силами ПВО за ночь было уничтожено 121 украинский беспилотник над территорией России. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в Минобороны.

Силами ПВО за ночь было уничтожено 121 украинский беспилотник над территорией России. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Из них 89 были сбиты над территорией Республики Крым, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью.

Еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем, по одному — над Брянской и Белгородской областями, передает Telegram-канал МО РФ.

Украинская армия атаковала рынок в Алешках Херсонской области с помощью беспилотников, о чем сообщил глава региона Владимир Сальдо. По предварительной информации, в результате удара погибли не менее семи человек, еще более двадцати получили ранения.

Позже ВСУ направили FPV-дроны на рынок, чтобы добить всех выживших после первой атаки людей.

За ночь 1 мая силы российской противовоздушной обороны сбили над регионами России восемь украинских беспилотников. Их ликвидировали над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями.