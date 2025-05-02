В Башкирии отремонтируют дороги на популярных туристических направлениях

В Башкирии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован капитальный ремонт ключевых трасс региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
В 2025 году дорожные службы возьмутся за обновление 21 километра дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз — Мияки, а также 18,5 километра трассы Стерлитамак — Раевский. Эти участки проходят через живописные районы Альшеевского, Давлекановского, Миякинского, Чишминского и Стерлитамакского районов, и их ремонт станет настоящим подарком для автомобилистов и туристов.
— Данные дороги входят в опорную сеть республики и являются туристическими направлениями Башкортостана. По ним жители и гости республики добираются до гор Сусактау, Сатыртау и Нарыстау, а также святых источников. Поэтому важно привести эти дороги в нормативное состояние и обеспечить безопасный проезд для всех участников дорожного движения, — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.
Дорожные службы обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут новую дорожную разметку, включая осевую из термопластика. Работы начнутся, как только улучшатся погодные условия.