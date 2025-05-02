В Башкирии отремонтируют дороги на популярных туристических направлениях

— Данные дороги входят в опорную сеть республики и являются туристическими направлениями Башкортостана. По ним жители и гости республики добираются до гор Сусактау, Сатыртау и Нарыстау, а также святых источников. Поэтому важно привести эти дороги в нормативное состояние и обеспечить безопасный проезд для всех участников дорожного движения, — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.