Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидрометцентр: 2 мая в Москве ожидаются облачность и дождь

Жителей столичного региона 2 мая ожидает облачная и дождливая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Источник: Life.ru

Температура воздуха в Москве днём поднимется всего до 9 градусов тепла, а ночью станет ощутимо холоднее — столбики термометров займут околонулевую позицию. По области ситуация следующая: от 6 до 11 градусов днём с возможным понижением до нуля ночью.

Также в пятницу будет ветрено: северный и северо-западный ветер разгонится до 10 м/с, местами порывы усилятся до 15 м/с. Давление же опустится до 747 мм рт. ст., что немного ниже привычного уровня.

А 1 мая погода преподнесла жителям Москвы и Подмосковья снежные осадки. Больше всего их выпало на севере области. В целях безопасности жителей и гостей столичного региона призвали быть внимательнее.