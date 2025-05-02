Нацгвардия Казахстана провела патриотическую акцию к 80-летию Победы

Мы отдаём дань уважения подвигу наших дедов и прадедов. Их героизм навсегда останется в сердцах казахстанцев. Для нас, военнослужащих Национальной гвардии, служение Родине — это не только долг, но и продолжение великой традиции защитников Отечества.