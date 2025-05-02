Нацгвардия Казахстана провела патриотическую акцию к 80-летию Победы

80 военнослужащих выстроились в гигантскую цифру «80».
Рота почётного караула Нацгвардии, демонстрируя филигранное владение строевыми приёмами, выполнила эффектное перестроение: сначала образовала звезду — символ мужества и подвига, а затем плавно преобразовала строй в цифру «80».
Представление сопровождалось живым исполнением песни «День Победы» оркестром и мужским хором Национальной гвардии.
Мы отдаём дань уважения подвигу наших дедов и прадедов. Их героизм навсегда останется в сердцах казахстанцев. Для нас, военнослужащих Национальной гвардии, служение Родине — это не только долг, но и продолжение великой традиции защитников Отечества.
Патриотическая акция стала символом памяти о Великой Победе и единства поколений, преемственности патриотических ценностей и верности воинскому долгу, подчеркнули в Нацгвардии.