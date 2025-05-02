Юрист Хаминский: Ротару придется заплатить за продажу квартиры в Москве

Юрист отметил, что такой ситуации бы не случилось, если бы собственность осталась записана на Ротару. Хаминский также предположил, что семья певицы могла прибегнуть к определенной уловке. По его словам, не исключено, что имела место фиктивная сделка: Ротару формально продала квартиру своему сыну за 65 миллионов рублей, после чего тот перепродал недвижимость настоящему покупателю по той же цене. В случае подтверждения такой схемы законность сделки будет предметом проверки со стороны правоохранительных и налоговых органов.