В Иркутской области открылась навигация для маломерных судов с 1 мая

В начале навигационного сезона сохраняется повышенная опасность из-за остатков льда на водоемах. Спасатели предупреждают, что движение во время ледохода категорически запрещено, так как забереги и шуга могут повредить корпус и двигатель, создавая угрозу для жизни людей на борту.