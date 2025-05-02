В Иркутской области открылась навигация для маломерных судов с 1 мая

С 1 мая в регионе официально стартовал сезон навигации для владельцев маломерных плавсредств. В связи с этим в ГУ МЧС Иркутской области, напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде.
Каждое судно должно быть полностью исправно и соответствовать данным судового билета. Особое внимание уделяется наличию спасательных жилетов — они должны быть в количестве, соответствующем числу людей на борту.
— Во время движения судна жилеты должны быть на пассажирах в застегнутом виде, — поделились в ГУ МЧС Иркутской области.
В начале навигационного сезона сохраняется повышенная опасность из-за остатков льда на водоемах. Спасатели предупреждают, что движение во время ледохода категорически запрещено, так как забереги и шуга могут повредить корпус и двигатель, создавая угрозу для жизни людей на борту.