Боец ВС РФ Баркас рассказал о деморализации ВСУ на сумском направлении

На сумском направлении украинские военные находятся в подавленном состоянии, их система управления полностью разрушена, и они потеряли ориентацию в текущей боевой обстановке. Об этом рассказал журналистам командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас.