На сумском направлении украинские военные находятся в подавленном состоянии, их система управления полностью разрушена, и они потеряли ориентацию в текущей боевой обстановке. Об этом рассказал журналистам командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас.
По его словам, на сумском направлении боевой дух противника сломлен.
«Враги не понимают, что вообще происходит. Есть попытки выхода к государственной границе для эвакуации, но они сразу же пресекаются», — подчеркнул военный.
Баркас добавил, что обнаружение бойцов ВСУ происходит быстро. Российские войска успевают открыть огонь по противнику еще до того, как он приблизится к государственной границе РФ.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины разместили на юге ДНР крупную группу иностранных наемников.