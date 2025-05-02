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Боец ВС РФ Баркас рассказал о деморализации ВСУ на сумском направлении

На сумском направлении боевой дух противника сломлен, заявил командир десантно-штурмовой бригады ВДВ Баркас.

Источник: Аргументы и факты

На сумском направлении украинские военные находятся в подавленном состоянии, их система управления полностью разрушена, и они потеряли ориентацию в текущей боевой обстановке. Об этом рассказал журналистам командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас.

По его словам, на сумском направлении боевой дух противника сломлен.

«Враги не понимают, что вообще происходит. Есть попытки выхода к государственной границе для эвакуации, но они сразу же пресекаются», — подчеркнул военный.

Баркас добавил, что обнаружение бойцов ВСУ происходит быстро. Российские войска успевают открыть огонь по противнику еще до того, как он приблизится к государственной границе РФ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины разместили на юге ДНР крупную группу иностранных наемников.