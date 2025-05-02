Магнитная буря 3 мая 2025 года: что происходит на Солнце и чего ждать

В конце апреля 2025 года ученые наблюдали рост солнечной активности. Индекс солнечных вспышек увеличился с 5,3 до 6 баллов из 10. Это обозначает умеренно высокий уровень солнечной активности, когда на Солнце происходит больше вспышек, а их энергия становится более заметной. Последние несколько дней ученые зафиксировали несколько слабых солнечных вспышек, а также одну более мощную — класса M. Это достаточно сильная вспышка, которая может иметь влияние на геомагнитное поле Земли. Однако несмотря на ее мощность, ученые уверены, что воздействие на нашу планету будет минимальным. Причина в том, что вспышка произошла на Солнце в области, которая находится далеко от линии Солнце-Земля, что значительно снижает вероятность сильного воздействия на Землю.