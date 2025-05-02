Низкая цена — повод насторожиться: Риелтор назвала главные «редфлаги» при аренде жилья на майские

Перед подписанием договора необходимо запросить выписку из ЕГРН через портал Госуслуги, а также проверить паспорт собственника или документы управляющей компании, если аренда осуществляется через посредников. Эксперт также рекомендует внимательно изучить состояние дома перед заселением: проверить работу техники и других систем. Это поможет избежать неприятных сюрпризов во время отдыха. Особое внимание Перескокова уделила распространённым мошенническим схемам. Одна из них — реклама несуществующих объектов.