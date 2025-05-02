Низкая цена — повод насторожиться: Риелтор назвала главные «редфлаги» при аренде жилья на майские

По словам Перескоковой, аферисты часто привлекают клиентов яркими фотографиями и ценниками значительно ниже рыночных. Чтобы избежать обмана, она советует использовать проверенные агрегаторы для поиска жилья и тщательно изучать все детали сделки. Ключевым моментом является проверка личности арендодателя и его прав на объект.
«Нужно понимать, кто сдаёт, с кем заключается договор, кому переводится оплата и на каком основании этот человек получает денежные средства», — подчеркнула Перескокова.
Перед подписанием договора необходимо запросить выписку из ЕГРН через портал Госуслуги, а также проверить паспорт собственника или документы управляющей компании, если аренда осуществляется через посредников. Эксперт также рекомендует внимательно изучить состояние дома перед заселением: проверить работу техники и других систем. Это поможет избежать неприятных сюрпризов во время отдыха. Особое внимание Перескокова уделила распространённым мошенническим схемам. Одна из них — реклама несуществующих объектов.
«Как правило, сдаваться могут чаще всего несуществующие объекты, которых вообще нет», — предостерегла риелтор.
Другая популярная уловка — требование предоплаты за доступ к контактам несуществующего собственника. Арендатор заключает договор, оплачивает комиссию, получает фальшивые данные, и мошенники исчезают. Также Перескокова призывает настороженно относиться к слишком низким ценам.
«Низкая цена сразу должна насторожить, потому что дураков нет, и все люди понимают стоимость. Поэтому, когда видите цены ниже рынка, задайте вопрос: а что там не так?» — подытожила эксперт.
Соблюдение этих рекомендаций поможет арендаторам избежать финансовых потерь и насладиться отдыхом без неприятных сюрпризов. Эксперты напоминают: внимательность и проверка документов — залог безопасной аренды.
А ранее стало известно, что с 1 мая в России ожидается скачок цен на аренду жилья. Какая недвижимость подорожает, а какая — подешевеет, разобрался Life.ru.