Более половины работодателей имеют бесполезных сотрудников в штате

«Шестьдесят семь процентов участников исследования, которые не предпринимают никаких действий по отношению к бесполезным сотрудникам, так поступают из-за непонимания, как фактически доказать бесполезность сотрудника. В 42% случаев работник находится в хороших отношениях с начальством. 25% отмечают, что такой сотрудник слишком долго работает в компании, столько же (25%) отмечают, что увольнение предполагает выплаты», — уточнили в исследовании.