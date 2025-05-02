Более половины работодателей имеют бесполезных сотрудников в штате

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Больше половины российских работодателей считают, что в их компании есть бесполезные работники, из них почти каждая десятая фирма имеет много таких сотрудников, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении РИА Новости.
«Шестьдесят шесть процентов опрошенных работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники: из них 9% отметили, что таких работников много, а 57% выделили их небольшое количество», — говорится в исследовании.
Согласно опросу, 69% представителей компаний, в которых есть бесполезные сотрудники, стараются понять причины недостатка мотивации среди таких работников, 54% проводят беседы с подчиненными, а 22% составляют индивидуальный план развития. Увольняют бесполезных сотрудников 17% работодателей, 12% сокращают им зарплату или премию. Каждый десятый респондент понижает в должности или проводит ротации, а 8% ничего не делают с такими сотрудниками.
«Шестьдесят семь процентов участников исследования, которые не предпринимают никаких действий по отношению к бесполезным сотрудникам, так поступают из-за непонимания, как фактически доказать бесполезность сотрудника. В 42% случаев работник находится в хороших отношениях с начальством. 25% отмечают, что такой сотрудник слишком долго работает в компании, столько же (25%) отмечают, что увольнение предполагает выплаты», — уточнили в исследовании.
В исследовании, которое проводилось с 8 по 11 апреля, поучаствовали более 350 представителей бизнеса из всех регионов России.