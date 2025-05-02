В Перми пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Перми в субботу, 17 мая, в Черняевском лесу в районе ДКЖ. Пермь впервые станет центральной площадкой соревнований не только для региона, но и для всей страны.
В этом году, помимо традиционных дистанций спортивного ориентирования, участникам предложат Эко-забег и Фиджитал-ориентирование, которое сочетает в себе элементы ориентирования с современными технологиями.
Регистрация на соревнования уже открыта. Стать участниками могут все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. На финише каждый участник получит фирменную футболку.
Местом старта и финиша станет лесной массив в районе Дворца культуры железнодорожников, ул. Боровая, 32. Лес обработан от клещей, кроме того, на старте организаторы предложат репелленты.
Подать заявку офлайн можно будет с 14 по 16 мая в ДС «Орленок» с 16.00 до 19.00. Здесь же будут выдавать стартовые номера и карточки участников.