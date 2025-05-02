Казахстан расчищает 2000 км каналов перед поливным сезоном

По словам вице-министра водных ресурсов и ирригации Ерболата Ибрайханова, в этом году «Казводхоз» планирует заключить с крестьянскими хозяйствами более 27,8 тысячи договоров на подачу 12,7 миллиарда кубометров воды. На данный момент уже оформлено более 11 700 соглашений. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 23 830 договоров.