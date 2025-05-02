Россиян предупредили о штрафах за мытье машин в неположенном месте

Мойка автомобиля на дачном участке либо на придомовой территории частного дома допускается при условии соблюдения санитарных и экологических требований. В случае установления факта нанесения ущерба окружающей среде могут быть применены административные меры: штраф до 500 рублей либо по статье 8.8 КоАП РФ — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей.