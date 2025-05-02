Активист Немодруг: Националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов

— Сверху «правосеки»* («Правый сектор»*) стреляли, снизу огонь. Дым идет. Видим, как стали выпрыгивать люди с центральной лестницы. Это прямо на моих глазах было. И они разбивались обо асфальт, там еще шевелились. К ним подбегали «правосеки»* и добивали их, — сказал Немодруг.