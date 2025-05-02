Националисты добивали людей, прыгавших из горящего Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом рассказал активист «антимайдана» и свидетель событий Игорь Немодруг.
По его словам, сторонники госпереворота и украинские националисты подожгли здание, в котором укрывались участники «антимайдана». В результате трагедии погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
— Сверху «правосеки»* («Правый сектор»*) стреляли, снизу огонь. Дым идет. Видим, как стали выпрыгивать люди с центральной лестницы. Это прямо на моих глазах было. И они разбивались обо асфальт, там еще шевелились. К ним подбегали «правосеки»* и добивали их, — сказал Немодруг.
Немодруг отметил, что те, кто поддерживал «майдан», не только нападали на спасавшихся из огня людей, но и пытались помешать пожарным. Он утверждает, что радикалы подбегали к пожарным машинам и пробивали шланги, не позволяя потушить здание.
Собеседник РИА Новости подчеркнул, что лично видел, как происходило препятствование работе экстренных служб у Дома профсоюзов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны понести заслуженное наказание. Официальный представитель Кремля добавил, что у таких преступлений не бывает срока давности по определению.
*признан террористической организацией и запрещен в России.