Движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки

Крымский мост открыли для транспорта утром в пятницу после временной приостановки движения, сообщает Telegram-канал, информирующий о ситуации на автоподходах к мосту.
Информация о перекрытии движения по мосту была опубликована в 4:16. О причинах введения ограничений не сообщалось.
В 6:40 было объявлено о возобновлении движения по мосту.
По данным Telegram-канала, на подъезде к мосту со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не наблюдается. Со стороны Тамани перед мостом собралось 250 машин.
На подъезде к мосту со стороны Керчи очереди нет, со стороны Тамани перед пунктом досмотра собралось 250 машин.
Напомним, накануне пробка на Крымском мосту установила рекорд по числу автомобилей.