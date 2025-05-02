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Движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки

На подъезде к мосту со стороны Керчи очереди нет, со стороны Тамани перед пунктом досмотра собралось 250 машин.

Источник: Аргументы и факты

Крымский мост открыли для транспорта утром в пятницу после временной приостановки движения, сообщает Telegram-канал, информирующий о ситуации на автоподходах к мосту.

Информация о перекрытии движения по мосту была опубликована в 4:16. О причинах введения ограничений не сообщалось.

В 6:40 было объявлено о возобновлении движения по мосту.

По данным Telegram-канала, на подъезде к мосту со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не наблюдается. Со стороны Тамани перед мостом собралось 250 машин.

На подъезде к мосту со стороны Керчи очереди нет, со стороны Тамани перед пунктом досмотра собралось 250 машин.

Напомним, накануне пробка на Крымском мосту установила рекорд по числу автомобилей.