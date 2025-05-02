Рекордное за 116 лет количество осадков выпало в Москве на Первомай

Погода не баловала теплом и Подмосковье. В Пушкино выпали 27 мм осадков, в Подмосковной — 26 мм, в Долгопрудном — 25 мм, а в Железнодорожном — 24 мм. В других городах области, таких как Ново-Иерусалим и Дмитров, погода принесла от 21 до 23 мм.