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Полиция просит приморцев одеваться поярче

Опаснее на дорогах становится в непогоду, напоминает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Приморские полицейские настоятельно рекомендуют строже соблюдать Правила дорожного движения в связи с обстановкой на дорогах.

Автомобилистам рекомендуется:
• Держать безопасную дистанцию до других машин как спереди, так и сбоку.
• Быть предельно осторожными при любых маневрах и когда проезжаете «зебры».
• Включать противотуманки в дополнение к ближнему свету, когда видимость ухудшается.
• Избегать резких торможений и разгонов, лучше заранее сбрасывать скорость.
• Управлять машиной аккуратно, учитывая не только знаки, но и погоду, состояние дороги и исправность вашего авто.
• Не превышать скорость.
• Помнить о своей безопасности и безопасности других участников движения.
• Быть внимательными и помнить об ответственности, когда вы за рулем.

Пешеходам важно:
• Перед тем как выйти на дорогу, остановитесь и убедитесь, что все машины остановились и вас пропускают. Не делайте шаг, пока не убедитесь в этом.
• Носить одежду ярких цветов, чтобы вас было лучше видно.
• Использовать светоотражатели, особенно в темное время суток.