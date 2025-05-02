Полиция просит приморцев одеваться поярче

Автомобилистам рекомендуется:

• Держать безопасную дистанцию до других машин как спереди, так и сбоку.

• Быть предельно осторожными при любых маневрах и когда проезжаете «зебры».

• Включать противотуманки в дополнение к ближнему свету, когда видимость ухудшается.

• Избегать резких торможений и разгонов, лучше заранее сбрасывать скорость.

• Управлять машиной аккуратно, учитывая не только знаки, но и погоду, состояние дороги и исправность вашего авто.

• Не превышать скорость.

• Помнить о своей безопасности и безопасности других участников движения.

• Быть внимательными и помнить об ответственности, когда вы за рулем.