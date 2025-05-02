В Усть-Ишимском районе Омской области построят пять новых котельных

Правительство Омской области выделит 10,5 млн рублей на проектирование пяти новых котельных в Усть-Ишимском районе, пострадавшем от паводка в 2024 году. Средства из резервного фонда пойдут на разработку проектно-сметной документации и получение технических условий для подключения к электросетям. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.