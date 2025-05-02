В Усть-Ишимском районе Омской области построят пять новых котельных

Правительство Омской области выделит 10,5 млн рублей на проектирование пяти новых котельных в Усть-Ишимском районе, пострадавшем от паводка в 2024 году. Средства из резервного фонда пойдут на разработку проектно-сметной документации и получение технических условий для подключения к электросетям. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Проектирование котельных курирует министерство энергетики и ЖКХ Омской области, которое также будет отчитываться о целевом использовании средств перед министерством финансов. Контроль за реализацией проекта возложен на заместителя председателя областного правительства Динара Курманова.
На сами проектные работы выделено 10 млн рублей, еще полмиллиона пойдет на оформление технических условий. Строительство котельных призвано помочь восстановить инфраструктуру Усть-Ишимского района, где в результате прошлогоднего наводнения были затоплены населенные пункты и повреждены сотни домов.
Напомним, пострадавшим семьям уже выплачены компенсации на сумму свыше 850 млн рублей. Усть-Ишимский район, по прогнозам МЧС, остается одним из наиболее уязвимых перед паводками в этом году.