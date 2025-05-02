Цифровая карта семьи: более 97 тысяч казахстанцев получили пособия без заявлений

С января 2025 года более 188,5 тыс. граждан получили SMS-уведомления от контакт-центра 1414 о возможности автоматического оформления пособий и выплат. Из них почти 98 тыс. человек воспользовались этой функцией и получили господдержку без личного обращения в госорганы.
Цифровая карта семьи (ЦКС) — это интегрированная система, основанная на данных всех государственных информационных систем. На сегодня в ней содержится информация о более чем 20 млн граждан, что составляет порядка 6,2 млн семей. Основная цель ЦКС — обеспечить равный доступ населения к социальной помощи и упростить получение положенных мер поддержки.
Через ЦКС реализована беззаявительная подача на 10 видов пособий, включая выплаты по инвалидности, потере кормильца, утрате трудоспособности, пособия многодетным семьям и родителям детей с инвалидностью, адресную социальную помощь, выплаты на случай потери работы, а также единовременную помощь на погребение.
Также пользователи получают автоматические уведомления о пенсионных выплатах, сроке действия статуса «қандас» и мерах занятости. При подтверждении права на выплату гражданину приходит SMS с предложением оформить пособие — для этого необходимо лишь отправить согласие в ответ.
В министерстве подчёркивают, что сообщения поступают исключительно с официального номера 1414. Ответы на иные SMS могут представлять риск мошенничества. Для получения дополнительной информации гражданам следует обращаться в единый Call-центр по номеру 1414.