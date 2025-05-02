Цифровая карта семьи: более 97 тысяч казахстанцев получили пособия без заявлений

С января 2025 года более 188,5 тыс. граждан получили SMS-уведомления от контакт-центра 1414 о возможности автоматического оформления пособий и выплат. Из них почти 98 тыс. человек воспользовались этой функцией и получили господдержку без личного обращения в госорганы.